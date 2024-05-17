Во Владимире открыли уникальную «Школу добрых мастеров» Уникальная адаптационная площадка. Двери...

Во Владимире открыли уникальную «Школу добрых мастеров»Уникальная адаптационная площадка. Двери для воспитанников владимирского и суздальского детских домов открыла школа добрых мастеров. Социальный проект "Адаптация. Путь в жизнь", созданный под эгидой Владимирского хлебокомбината, оценил заместитель губернатора Владимир Куимов. Репортаж Марии Артес.- Первая партия готова, осталось их только украсить и можно подавать на стол.Даниил Высокий - воспитанник Суздальского детского дома. Амбициозный и любознательный парень. Накормить друзей и дорогих сердцу людей для него - милое дело. Мечтает стать дальнобойщиком, путешествовать по миру и обрести семью.Даниил Высокий - воспитанник Суздальского коррекционного детского дома:- Стать водителем, семья, чтобы была. Чтоб семья обучалась.Любым успехам предшествует учеба. На площадке экономического колледжа- свыше 40 ребят - воспитанников Владимирского и Суздальского детских домов. Под эгидой Владимирского хлебокомбината здесь открылась школа добрых мастеров. Поздравить организаторов проекта, ребят и их наставников приехал заместитель губернатора Владимир Куимов.У каждого ребенка - свой путь, своя история. Помочь сделать первый шаг во взрослый мир призван социальный проект Владимирского хлебокомбината "Адаптация.Путь в жизнь".Владимир Лялин - управляющий АО "Владимирский хлебокомбинат":- На втором этапе адаптации "Путь в жизнь" будет плотное,как раз, взаимодействие с нашими специалистами, с нашими руководителями под кураторством педагогов,психологов. Для того, чтобы как раз их погрузить их в мир хлебопечения, показать им, что такое хлеб, каким трудом он достался. Будем и готовить к самостоятельной работе.Мастера-профессионалы найдут подход к каждому. Для детей с ограниченными возможностями здоровья подберут тренинги и необходимое оборудование. Обучаться в игровом формате - не только просто, но и интересно.В школе добрых мастеров: 4 зоны. Индивидуальной работы, групповой, социально-бытовой ориентированности, адаптивной физкультуры. Заниматься ребята будут дважды в месяц. Эта первая уникальная адаптационная площадка в регионе задает вектор системной работы.Владимир Куимов - заместитель Губернатора Владимирской области:- В течение ближайшего года до 10 проектов на территории Владимирской области будут связаны с такой непростой адаптацией детей в современной жизни.В планах - масштабировать проект и охватить все детские дома Владимирской области.Мария Артес, Илья Хлудов. "Вести - Владимир"