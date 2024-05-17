Во Владимире перед судом предстанет бывший сотрудник предприятия, обвиняемый в нарушении требований...

Во Владимире перед судом предстанет бывший сотрудник предприятия, обвиняемый в нарушении требований охраны трудаЗаместителем прокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника АО «Владимирский хлебокомбинат».Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.Установлено, что 10 сентября 2023 года руку одной из сотрудниц предприятия, не обладавшей достаточными знаниями по работе с оборудованием и соблюдению техники безопасности, затянуло в механизм тестоделительной машины, вследствие чего произошла ампутация правой кисти на уровне запястья."Указанное стало следствием ненадлежащего исполнения обвиняемым возложенных на него обязанностей: он не проверил исправность тестоделительной машины, не обеспечил контроль за ходом выполнения работы, осуществил допуск пострадавшей - машиниста-пруфера до работы без проведения соответствующего инструктажа по технике безопасности", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу во Фрунзенский районный суд города Владимира.Кроме того, прокурором установлено, что работодатель всячески затягивал процесс расследования несчастного случая на производстве, не оказал материальную помощь пострадавшей, в связи с чем прокуратурой города в интересах работника в суд направлено исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей.Фото: пресс-служба областной прокуратуры