Правоохранители выяснили, что ЗАО по свиноводству «Владимирское» задолжало 71 работнику свыше 22 млн рублей.

Правоохранители выяснили, что ЗАО по свиноводству «Владимирское» задолжало 71 работнику свыше 22 млн рублей. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Организацию и виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности, а в адрес руководителя предприятия внесли прокурорское представление.Отмечается, что ещё в 2020 году организацию признали банкротом.«Представители прокуратуры, вступив в дело о банкротстве предприятия, приняли меры, направленные на активизацию процесса реализации имущества должника, снятие ограничений на распределение денежных средств и их фактическое направление на выплату заработной платы работникам. Комплекс принятых прокуратурой мер позволил добиться полного погашения задолженности по заработной плате», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.