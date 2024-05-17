53-летний мужчина решил заработать на курящих. В апреле он съездил в Подмосковье и купил там полторы тысячи пачек немаркированных сигарет. Табачные изделия неизвестного происхождения он

53-летний мужчина решил заработать на курящих. В апреле он съездил в Подмосковье и купил там полторы тысячи пачек немаркированных сигарет. Табачные изделия неизвестного происхождения он продавал в торговой точке на территории Владимира. Из пресс-релиза УМВД области Из подсобного помещения магазина и с прилавков сотрудники полиции изъяли в общей сложности почти 1,5 тысячи пачек сигарет без