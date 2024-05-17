В эту субботу, 18 мая, во Владимире впервые пройдет футбольный фестиваль. Приглашаются все любители этого вида спорта. Праздник начнется в 11:00 на футбольном поле в Центральном парке. Программа

В эту субботу, 18 мая, во Владимире впервые пройдет футбольный фестиваль. Приглашаются все любители этого вида спорта. Праздник начнется в 11:00 на футбольном поле в Центральном парке. Программа обещает быть обширной. В мэрии анонсировали турнир футбольных школ, Phygital футбол, футбольные челленджи, семейные турниры и многое другое. Также гостей фестиваля ждет интерактив и автограф-сессия от игроков