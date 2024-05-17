Во Владимире встретили российскую святыню - образ Казанской Божьей Матери В...

Во Владимире встретили российскую святыню - образ Казанской Божьей МатериВ Богородице-Рождественской обители икона будет находиться до вечера 19-ого мая. Православные Владимирской области присоединяются к общероссийскому молебну о Победе перед образом Богоматери Казанской. Слово Марии Платанюк.Для встречи с национальной святыней верующие начали собираться задолго до ее прибытия. Сотни людей приехали поклониться чудотворному образу.Любовь Митрохина, жительница г. Владимира:- Не только сейчас. Вообще всегда. Она покровительница, она помощница, наша заступница, молитвенница наша, помощница наша, наша Богородица.Людмила Шарепина, жительница г. Владимира:- Прибытие такой значимой святыни в славный город Владимир объединяет. Не только верующих людей, но и тех, кто пытается, идёт к вере.Наталья Гращенко, сестра милосердия Свято-Георгиевского сестричества:- Сама икона Казанской Божьей Матери несёт очень огромное влияние на нас, на нашу землю российскую, и самое главное- она способствует в помощи нашим воинам, нашим солдатам.Прибытие духовной реликвии во Владимир- часть общероссийского принесения Казанской Божьей Матери. Оно проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Чудотворная икона посетит десятки городов страны. И это - всеобщий молебен о Победе.Елена Балашова, сотрудник Синодального отдела религиозного образования и катехизации, член комиссии Русской Православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь (г. Москва):- Россия находится под покровом Пресвятой Богородицы, и этот покров незыблем, безусловно, поэтому так важно сегодня всей России, всему нашему народу объединиться в молитве, чтобы Господь по молитвам своей Пречистой Матери даровал Победу.Протоиерей Евгений Липатов, настоятель храма в честь Воскресения Христова г. Владимира:- Мы молимся за наших братьев, которые несут ратный подвиг на поле брани. Казанская икона всегда выступала, как объединяющая, как вдохновляющая икона.И вот он, главный момент. Духовная святыня, уже в ночи, прибывает в Богородице-Рождественскую обитель. Чудотворный образ Богоматери Казанской заносят в Христорождественский храм.Реликвию доставили сотрудники Управления специальной связи. Со всеми мерами предосторожности.Алексей Егоров, начальник Управления специальной связи по Владимирской области:- Для нас это особая миссия. Именно сотрудники спецсвязи сопровождают святыню на всем пути крестного хода. Разрабатывается специальный маршрут,соблюдаются все необходимые правила перевозки ценных и особо ценных грузов.Икона Русских Побед. Так называют образ Казанской Божьей Матери. Он написан около 1580-ого года. С ним связывают окончание Смутного времени. С иконой Казанской шло освобождать Москву от польских интервентов Народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским. После трехдневной молитвы- осенью 1612-ого года столица была освобождена. Образу Казанской Богоматери молились и во время Отечественной войны 1812-ого года. Ее заступничество необходимо и сейчас.Стефан, епископ Ковровский, викарий Владимирской епархии:- Мы собираемся воедино. И наши воины требуют от нас молитв и заступничества. Потому что если мы не будем духовно поддерживать наших воинов там, на передовой, у них сил не хватит. А для этого мы и собираемся в храмы Божьи.Из Казанского собора Москвы святыня была похищена в годы революции. Но больше века спустя обретена вновь. Богоматерь Казанская- символ духовной силы.Та, кто объединяет в самые сложные времена.Мария Платанюк "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы владимирской епархии.