Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении сотрудника предприятия.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, 10 сентября 2023 года в региональной столице женщина потеряла руку. Ей не провели инструктаж по технике безопасности, а также начальство не обеспечило контроль за выполнением работы. В ходе происшествия тестоделительная машина ампутировала кисть пострадавшей.
В ходе следствия было установлено, что работодатель мешал проведению мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств случившегося. Также обвиняемый не оказал материальную помощь пострадавшей. Уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.