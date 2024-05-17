Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении сотрудника предприятия.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, 10 сентября 2023 года в региональной столице женщина потеряла руку. Ей не провели инструктаж по технике безопасности, а также начальство не обеспечило контроль за выполнением работы. В ходе происшествия тестоделительная машина ампутировала кисть пострадавшей.В ходе следствия было установлено, что работодатель мешал проведению мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств случившегося. Также обвиняемый не оказал материальную помощь пострадавшей. Уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.