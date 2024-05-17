Во Владимирской области для борьбы с борщевиком закупили новую технику На борьбу с борщевиком...

Во Владимирской области для борьбы с борщевиком закупили новую техникуНа борьбу с борщевиком Сосновского область направит новую технику. И прежде всего - отечественные тракторы с офсетной бороной. Агросмотр прошёл в Суздальском районе. Возможности техники оценил министр сельского хозяйства региона Олег Пугаев. Все подробности- у Александра Сыпченко.Чтобы не дать борщевику Сосновского выйти в цвет, все средства хороши, говорят аграрии. Чтобы искоренить ядовитый сорняк, на помощь владимирским сельхозпроизводителям приходит наука, то есть различные гербициды и техника. Новый отечественный трактор с офсетной бороной.В хозяйстве Сергея Трутнева в Суздальском районе такой появился несколько месяцев назад. Приобрели специально под весенние полевые работы и для борьбы с борщевиком.Сергей Трутнев, генеральный директор ООО "Стародворский":- Постараемся успеть, чтобы в этом году посеять озимые культуры, то есть летом мы будем здесь работать, обработаем гербицидом, несколько обработок механических еще, потому что будет все равно расти и на осень будем пробовать сеять.Техника уже оправдала себя во многих крестьянских хозяйствах, говорит представитель производителя Михаил Гарелин. И заявляет: тракторы с офсетной бороной - на сегодня - лучшее средство для глубокой обработки почвы и борьбы с сорняками.Михаил Гарелин, представитель компании-производителя:- Можно обрабатывать участки заросшие частично не только травой, но и кустарниками. Тяжелая борона позволяет перемалывать даже растительность древесную.Больше всего земли - в первую очередь, неосвоенной, борщевик "захватил" в Суздальском и Юрьев-Польском районах. В этом году на борьбу с опасным сорняком уже выделено свыше 20 миллионов рублей. На площадях, где техника бессильна, в наступление пойдут химикаты. Обработка по-прежнему "в арсенале", говорят специалисты регионального Россельхозцентра.Марина Олимова, директор филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Владимирской области:- Механизированный метод обработки, он более актуален как раз на открытых полях, на удобицах, где можно зайти такой техникой и обработать конечно в короткий период времени очень большие объемы.Вскоре у аграриев области будет больше отечественной сельхозтехники, отмечает министр сельского хозяйства региона Олег Пугаев. По поручению губернатора Александра Авдеева началось возвращение в сельхозоборот и неиспользуемой почвы. А это более двухсот тысяч неосвоенных гектаров. Надежная база для дальнейшего развития животноводства и растениеводства области.Олег Пугаев, министр сельского хозяйства Владимирской области:- Задача борьбы с борщевиком с точки зрения сельхозпроизводства, она не сводится чтобы искоренить сорняк. Если мы будем решать проблему залежных земель, ввода их в оборот, то о чем губернатор говорит на всех площадках, то и проблема борщевика будет решаться.Владимирская область оказывает все меры поддержки сельхозпроизводителям. Фермерские хозяйства могут купить сельскохозяйственную технику с 50-процентной скидкой, говорит министр. Сегодня от этих решений напрямую зависит продовольственная безопасность всего региона.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"