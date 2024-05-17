Сопротивляясь задержанию, пьяный житель Александрова бросил в полицейского пакет с кирпичами и затем стал бить кулаками.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции, мужчина был задержан в состоянии алкогольного опьянения. Сопротивляясь приводу к дознавателю, фигурант бросил в сотрудника полиции пакет с кирпичами.«Орудие» пролетело мимо, после чего обвиняемый напал с кулаками и нанёс три удара по голове и лицу. Во время заседания суда мужчина полностью признал вину. В качестве наказания назначен год принудительных работ с удержанием пяти процентов от зарплаты в доход государства.