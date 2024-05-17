Инцидент, повлёкший госпитализацию женщины, произошёл в Муроме.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в феврале 2024 года в городе Муром мужчина распивал спиртные напитки в доме своих родителей. Ввиду его агрессивного поведения племянница сделала замечание. Ссора набирала обороты, а потому мать вывела фигуранта из дома.Мужчина стал бить по автомобилю родственницы и грозился нанести более серьёзный вред имуществу, а потому мать толкнула того в сугроб. Поднявшись, обвиняемый ударил женщину в живот.Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Пострадавшая госпитализирована.