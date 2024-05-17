Во Владимирской области начал работу седьмой созыв Молодёжной Думы при Заксобрании региона По...

Во Владимирской области начал работу седьмой созыв Молодёжной Думы при Заксобрании регионаПо мнению председателя Заксобрания Ольги Хохловой, Молодёжная Дума давно стала кадровым резервом законотворцев.Ольга Хохлова, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Очень много интересных проектов было реализовано нашей Молодежной думой. Они очень важны, действительно, - в воспитании подрастающего поколения в области, и всегда Молодежная дума впереди. И ещё это кадровый резерв. Вы знаете, такая кузница кадров, потому что многие ребята работают и в Москве, в Госдуме, проекты ведут интересные очень - федерального уровня.В Молодежной думе седьмого созыва при Заксобрании Владимирской области - 38 человек. Все они прошли строгий отбор. Было подано больше сотни заявок.С избранием в новую Молодежную думу молодых парламентариев поздравили председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова, заместитель губернатора области Владимир Куимов, председатель комиссии по делам молодежи Общественной палаты региона Татьяна Старикова.Затем Ольга Хохлова вручила депутатам Молодёжной Думы удостоверения. На заседании избрали и председателя молодежного парламента.Молодёжную Думу возглавила Анна Алексеева. В предыдущем созыве она руководила комитетом по культуре. По словам Анны Алексеевой, вместе с коллегами она продолжит работу над социально значимыми инициативами.Анна Алексеева, председатель Молодежной думы 7 созыва при Законодательном собрании Владимирской области:- Это такие проекты, как "Экофронт", "Донор", "Педагог и наставник" и различные проекты, которые направлены на помощь семьям и участникам СВО. Мы планируем создавать новые различные проекты, так как тема специальной военной операции для нас является очень важной.