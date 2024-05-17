Для ликвидации применяются новые технологии.

Пресс-служба правительства Владимирской области объявила о планах провести комплексные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского. Для обработки полей будет задействован трактор с офсетной бороной отечественного производства. Там, где механизированная техника не сможет пройти, будут использованы химикаты. Выбор препаратов будет осуществляться с учетом особенностей каждой конкретной территории.Специалисты уже провели обработку земельного участка в Суздальском районе между деревней Губачево и селом Цибеево. Эта зона, принадлежавшая ранее племзаводу "Стародворский" и не обрабатывавшаяся около 8 лет, была засажена борщевиком Сосновского, высота которого достигала 2 метров. Рядом находятся ферма и хозяйственные постройки. Недавно эти земли были выкуплены, и с прошлого года на них ведется активная работа по восстановлению их состояния.