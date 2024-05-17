В Муроме, по оценке надзорного органа, торги за контракт на поставку лавочек не были проведены.

Муромское муниципальное учреждение «Благоустройство» осенью 2023 года заключило контракт с единственным поставщиком без конкурентных процедур. Как полагает прокуратура Владимирской области, что для обхода конкурса муниципальное учреждение раздробило сделку двумя самостоятельными договорами.Надзорный орган направил исковое заявление в Арбитражный суд, где будет доказывать преимущественное положение поставщика перед другими субъектами. Согласно требованиям, прокуратура настаивает на признании договоров недействительными и взыскании с подрядчика полученных средств.