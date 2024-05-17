Во Владимирской области стартовала акция семейный портрет. Она проходит в рамках Года семьи в каждом муниципалитете. Первыми чествовали жителей Мурома в доме народного творчества. В

Во Владимирской области стартовала акция семейный портрет. Она проходит в рамках Года семьи в каждом муниципалитете. Первыми чествовали жителей Мурома в доме народного творчества. В номинации «Большая семья – большое счастье» наградили семьи Осиповых и Старовых. В номинации «Семья – надёжный тыл России» – Додоновых. В номинации «Мы – одна династия» – семью Осокиных, которых