На автомобилиста завели уголовное дело

В пятницу, 17 мая, пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщила о случае жителя Коврова, который стал фигурантом уголовного дела из-за покупки поддельных прав. По данным следствия, сотрудники ДПС остановили автомобиль 39-летнего водителя в районе деревни Осипово и обнаружили признаки подделки в его водительском удостоверении. После изъятия документа он был отправлен на экспертизу, результат которой подтвердил его фальшивость.В отношении автомобилиста было возбуждено уголовное дело по статье 327 часть 3 УК РФ (Приобретение, хранение и использование заведомо поддельного официального документа). Ему была наложена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.