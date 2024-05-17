Жители села Новофетинино в Кольчугинском районе возрождают местную достопримечательность - Храм...

Жители села Новофетинино в Кольчугинском районе возрождают местную достопримечательность - Храм всех СвятыхВ селе Новофетинино в Кольчугинском районе жители уже много лет возрождают к жизни местную достопримечательность - Храм всех Святых. И терпеливо идут к своей цели. С жителями Новофетинина пообщался Федор Лалакин.Фёдор Лалакин:- В начале 18 века в этом селе случился страшный пожар, который полностью уничтожил старую деревянную церковь оставив местных жителей на какое то время без храма. Исправить эту ситуацию решила дочка Александра Васильевича Суворова - Наталья, как он ласково называл ее в своих письмах Суворочка в 1820 году она получила разрешение на строительство храма всех святых в честь победы русского народа в Отечественной войне 12 года.Храм полностью построен на средства Натальи Александровны. Это место было вотчиной семьи Зубовых - такую фамилию носила дочь Суворова после замужества. В наши дни церковь, несмотря на полуразрушенное состояние, все равно действующая. Правда своего настоятеля у нее нет - жители села приглашают священников на праздники. Сами же и заботятся о храме, проводят здесь субботники.Алексей Седов, помощник хранителя храма:- Вся жизнь нашего села да и вообще происходит вокруг храма, поэтому мы начали объединять людей, субботники, сейчас у нас уже проходит два-три субботника в год мы считаем, что это очень здорово. Дети не сидят в телефонах, они выходят, некоторые, конечно продолжают сидеть, но мы все равно их активно зазываем, помогают они нам.Восстановлением церкви занимается не одно поколение жителей Новофетинино. Старания старших продолжают их дети, активно помогая сохранить уцелевшую часть старинной церкви. Лидия живет здесь уже 15 лет и у нее есть свои воспоминания о деле возрождения дорогого для новофетининцев храма.Лидия Величко, жительница с. Новофетинино:- Большое участие в восстановительных работах принял мой отец. Он будучи уже преклонного возраста, ему уже было за 70, он на коленях прям оползал весь этот храм и все эти кирпичные кладки он заделывал.Церковь всех святых стала местом настоящего сплочения жителей села. Объединение вокруг храма, вокруг общего дела началось с момента, когда люди впервые услышали здесь колокольный звон. Это событие стало толчком к дальнейшим действиям и голосом надежды, что церковь можно восстановить.Колокол тоже искали сами, спрашивали в других храмах. И он нашелся. А затем общими усилиями смогли поставить на купол новый крест. Большой вклад в дело восстановления вносит староста Новофетинино - Леонид Николаенко.Леонид Николаенко, староста с. Новофетинино:- Восстановили сначала северный свод - защитили от разрушений, потому что, когда на него выходил прям под тобой качался,потом вот этот свод, затем следующий вот тот свод. А последний уже, когда ставили крест, вот центральный крест. На одном из сходов я к народу обратился, говорю дорогие мои, если мы сейчас не поставим центральный крест, храм восстанавливаться до этого не будет, нам нужно дать толчок.Для того, чтобы детально разобраться, как лучше продолжать восстановление, местные создали 3Д макет храма с привязкой к местности. На нем можно рассмотреть буквально каждый кирпичик. Медлить нельзя, уверены жители.Сейчас церковь находится в собственности области, и чтобы начать хоть какие-то ремонтные работы, нужно получить разрешение. Новофетиницы просят включить свою церковь в список храмов, подлежащих восстановлению за счет государства. И обратить внимание на историческую ценность этого места для всего Владимирского края.Фёдор Лалакин, Александр Чунаев, "Вести-Владимир"