Суд признал жителя Судогды 1988 года рождения виновным в убийстве, краже с причинением значительного ущерба и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

Суд признал жителя Судогды 1988 года рождения виновным в убийстве, краже с причинением значительного ущерба и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Преступления были совершены летом 2022 года. Преступник и его приятель подошли к троим незнакомцам и попросили 100 рублей. Мужчины отказали в просьбе, завязался конфликт. Житель Судогды достал нож и ударил одного из оппонентов в грудь. Потерпевший подучил тяжёлую рану и умер в больнице.Также осуждённый похитил из припаркованного в городе автомобиля 12,3 тыс. рублей, которые пропил, и поджёг магазин машинных масел на улице Красной в Судогде.Суд приговорил фигуранта к 8 годам заключения в колонии строгого режима.