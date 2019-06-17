Гостем передачи Андрея Малахова стала звезда фильмов Экипаж и Чародеи Александра Яковлева. Кумир многих привела в ужас зрителей своими откровениями.

Гостем передачи Андрея Малахова стала звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева. Кумир многих привела в ужас зрителей своими откровениями.Накануне вышел эфир "Привет, Андрей!", посвященный четвертой годовщине без Жанны Фриске. В самом финале передачи в зале появилась главный секс-символ Советского Союза Александра Яковлева.Актриса призналась, врачи поставили ей неутешительный диагноз – жить осталось от силы 3 месяца. Она не сдается. Артистка принимает очень тяжелые лекарства в борьбе с онкологией, чтобы хоть немного продлить себе жизнь."Для того, чтобы поддержать Александру, драматург Татьяна Москвина ради нее поставила бенефисный спектакль, чтобы актриса вернулась на сцену несмотря на болезнь", – заявил "Дни.ру" эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Он также отмечает, что народная любимица не просит ни у кого денег или лекарств. Она лишь зовет всех 19 июня вечером на свой спектакль в город Пушкин. Яковлева хочет увидеть аншлаг. Александра уверена, что именно позитивные эмоции продлевают ей жизнь.Призываю жителей Пушкина, Санкт-Петербурга и Ленинградской области придти поддержать в этот вечер Александру Яковлеву. А быть может есть люди, которые являются поклонниками ее таланта и из регионов страны, приезжайте, поддержите свою любимицу, когда ей это так важно в борьбе за жизнь", – подвел итог Манукян.