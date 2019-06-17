Анастасию Волочкову обвинили в алкоголизме. Отмечают, что ее вредную привычку видно невооруженным глазом.

Анастасию Волочкову обвинили в алкоголизме. Отмечают, что ее вредную привычку видно невооруженным глазом.Накануне скандальный блогер Лена Миро опять проехалась по приме балета. По ее мнению, звезда ведет себя так, что у людей появляется все больше и больше сомнений в ее трезвости. "Отекшая Настя устраивает странные фотосессии, к участию в которых привлекает подросшую дочь, раздает пьяные слезливые интервью", – перечислила критик.Причиной таких доводов стали социальные сети балерины. На кадрах ее часто можно увидеть с бокалом игристого.Балерина негодует и утверждает, что может позволить себе немного некрепкого алкоголя после того, как отпахала. "А это вам не под фанеру спеть" , – иронично подметила прима."У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского – алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма", – заявила возмущенная Анастасия.Многие считают, что знаменитость просто "заливала" свои проблемы алкоголем. И касающиеся личной жизни, и театра. Волочкова не отрицает, что в жизни ей пришлось многое пройти."У меня было столько испытаний, столько противодействий. Я прошла в этой жизни все: и любовь, и разочарование, и взлеты, и падения, и предательства, и зависть, и корысть", – открыто рассказывает светская львица.Отметим,в одной из школ Питера открыли музей и концертный зал имени Волочковой. Там ее называют "балериной от Бога" и надеются, что она найдет время и посетит учебное заведение, сообщает Starhit.