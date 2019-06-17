Ани Лорак выложила на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Подписчики тут же слетелись, как коршуны, и заклевали ее.

Ани Лорак выложила на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Подписчики тут же слетелись, как коршуны, и заклевали ее.На снимке певица стоит в коротком кроп-топе черного цвета, который спереди завязан в узел. Завершить образ звезда решила рваными шортами с высокой талией серого цвета. "Я в любви", – подписала фото Каролина.Первым делом Ани упрекнули в злоупотреблении пластическими операциями. Такая красотка была. Сколько пластики! Все на Майкла Джексона становятся похожи, жаль-то как", – заявила критик.Потом Лорак начали унижать за ее шорты. "40 лет, ума нет!", "Это что за лохмотья?!", "Просто оборванка какая– то!","Ну и вид драной кошки",– негодовали возмущенные подписчики."Однако моль у Ани в шкафу совсем озверела", – иронично подметил активный пользователь сети.Благо нашлись и те, кто верен певице и всегда готов сказать приятные слова. "Схожу с ума от вашей красоты!", "Вы – мой пример сильной, целеустремленной женщины! Несмотря на, то что вы такая хрупкая, в вас очень много энергии!", "Солнышко такое!", – расхваливали исполнительницу преданные фанаты.