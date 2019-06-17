Время отправления от Дворца творчества юных не меняются

Время отправления от Дворца творчества юных не меняютсяАвтобусный маршрут № 55С «Дворец творчества юных — Загородный парк — деревня Шепелево» продлен до деревни Злобино, сообщает администрация Владимира.Конечная остановка теперь расположено в Злобино около дома № 1 на улице Лесной. Время отправления от Дворца творчества юных и количество автобусов на маршруте не меняются. От деревни Злобино автобусы будут отправляться в то же время, что ранее от конечной остановки в Шепелево.На маршруте сохранен льготный проезд для отдельных категорий пассажиров.