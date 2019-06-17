В Великобритании кандидаты на пост лидера тори и премьер-министра должны были обсудить основные проблемы страны в телестудии. Но Борис Джонсон не явился.

В Великобритании кандидаты на пост лидера тори и премьер-министра должны были обсудить основные проблемы страны в телестудии. Но Борис Джонсон не явился.Хотя ведущий прямо в эфире приглашал его присоединиться и даже разрешил опоздать. Так и сказал: "Борис, бери такси до студии".Центральной темой ожидаемо стал Brexit. И вопрос из зала насчет выхода без сделки кандидаты переадресовали отсутствующему Джонсону."Мы говорим о Brexit уже 25 минут. И где Борис? Если он не может встретиться с пятью довольно дружелюбными коллегами, то как он справится с 27 европейскими странами? Он должен быть здесь, чтобы ответить на этот вопрос", — сказал Джереми Хант, еще один кандидат на пост премьер-министра Великобритании.На публичные дебаты Джонсон все-таки согласился, но уже после второго тура голосования. До этого, видимо, решил лишний раз не появляться, чтобы не уронить случайно рейтинг. В первом туре Джонсон набрал 114 голосов. Почти в три раза больше ближайшего соперника Джереми Ханта, передает телеканал "Россия 24".