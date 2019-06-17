Большой прием в Кремле. Ельцин обращается к английскому послу:
- Мне показалось, что вы чем-то озабочены и расстроены ...
Посол:
- Мне не хотелось бы об этом говорить, но у меня пропали часы.
Это подарок королевы и они дороги мне.
Ельцин:
- А с кем вы общались на моем приеме, кого бы вы заподозрили?
Посол:
- Вот с этим господином с белой гортензией в петлице смокинга...
Ельцин:
- Это глава моей администрации.
Посол:
- О, приношу глубочайшие извинения.
Ельцин покидает посла, и через некоторое время возвращается к нему, поигрывая золотыми часами:
- Это ваши часы? Получите!
Посол:
- А что же сказал глава вашей администрации?
Ельцин:
- Сказал? Он ничего не заметил!
еще анекдот!