Тематика данного выпуска посвящена важнейшей проблеме, с которой сталкивались многие граждане – это дистанционное мошенничество, в том числе интернет-мошенничества...

Столичная полиция проводит правовое информирование по актуальным вопросам, касающимся прав граждан и деятельности органов внутренних дел, в рамках проекта «Доступное право».Тематика данного выпуска посвящена важнейшей проблеме, с которой сталкивались многие граждане – это дистанционное мошенничество, в том числе интернет-мошенничества и получение мошенниками удаленного доступа к банковской карте.О нормах, регламентирующих ответственность за деяния в данной сфере, видах мошеннических действий, признаках мошенников, мерах предупреждения указанных выше преступлений расскажет старший юрисконсульт Правового управления ГУ МВД России по г. Москве капитан внутренней службы Инга Чувальская.Печатная версия развернутых ответов в разделе: Правовое информирование.