Отец умершей певицы Жанны Фриске рассказал о недавнем приобретении. Владимир Фриске скупил места на кладбище рядом с могилой дочери.

Отец умершей певицы Жанны Фриске рассказал о недавнем приобретении.Владимир Фриске скупил места на кладбище рядом с могилой дочери.Родитель артистки купил участки на Николо-Архангельскомкладбище, именно там похоронена исполнительница. Владимир хочет, чтобы он, его супругаи родная сестра Жанны – Наталья Фриске, были упокоены рядом.Фриске рассказал, что на могиле Жанны очень много живыхцветов. Поклонники в честь четвертой годовщины смерти приносят на захоронениемягкие игрушки и статуэтки.Отец певицы признался, что боль из-за ухода дочери все ещене утихла. Владимир Фриске отмечает, что нет ничего страшнее чем потерясобственного ребенка.Он добавил, что в комнате осталось все так, как былопри ее жизни. По словам Владимира, они никогда не выключают любимую радиостанциюдочери.Родитель певицы мечтает, чтобы возня вокруг особняка Жанны вПодмосковье закончилась. Владимир отметил, что конфликтовать с отцом своеговнука – телеведущим Дмитрием Шепелевым из-за имущества не хочет."Я ему сразу сказал, он мне не нужен. Я даже не был в этомдоме. Один раз заехал посмотрел какой он", – рассказал отец вэфире программы "Звезды сошлись" телеканала .