Отец умершей певицы Жанны Фриске рассказал о недавнем приобретении.
Владимир Фриске скупил места на кладбище рядом с могилой дочери.
Отец умершей певицы Жанны Фриске рассказал о недавнем приобретении.
Владимир Фриске скупил места на кладбище рядом с могилой дочери.
Родитель артистки купил участки на Николо-Архангельском
кладбище, именно там похоронена исполнительница. Владимир хочет, чтобы он, его супруга
и родная сестра Жанны – Наталья Фриске, были упокоены рядом.
Фриске рассказал, что на могиле Жанны очень много живых
цветов. Поклонники в честь четвертой годовщины смерти приносят на захоронение
мягкие игрушки и статуэтки.
Отец певицы признался, что боль из-за ухода дочери все еще
не утихла. Владимир Фриске отмечает, что нет ничего страшнее чем потеря
собственного ребенка.
Он добавил, что в комнате осталось все так, как было
при ее жизни. По словам Владимира, они никогда не выключают любимую радиостанцию
дочери.
Родитель певицы мечтает, чтобы возня вокруг особняка Жанны в
Подмосковье закончилась. Владимир отметил, что конфликтовать с отцом своего
внука – телеведущим Дмитрием Шепелевым из-за имущества не хочет.
"Я ему сразу сказал, он мне не нужен. Я даже не был в этом
доме. Один раз заехал посмотрел какой он", – рассказал отец в
эфире программы "Звезды сошлись" телеканала .