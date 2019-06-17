Представитель управления ГИБДД по Ставропольскому краю сообщил, что после аварии с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai одиннадцать человек доставлены в больницу Невинномысска.

Представитель управления ГИБДД по Ставропольскому краю Евгений Синицын сообщил, что после аварии с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai одиннадцать человек доставлены в больницу Невинномысска.Среди пострадавших — водитель и девять пассажиров грузопассажирского микроавтобуса, а также пассажир легкового автомобиля Hyundai, который находится в тяжелом состоянии.Водитель и пассажир легкового автомобиля Hyundai скончались на месте происшествия, сообщает "Интерфакс".Известно, что водитель легковушки по пока неустановленным причинам, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с микроавтобусом.Ранее сообщалось, что после ДТП в больницу доставлены 10 человек.