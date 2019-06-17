Рособрнадзор сообщил, что в резервные дни основного периода ЕГЭ-2019 экзамены сдадут более 80 тысяч выпускников.

Пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что в резервные дни основного периода ЕГЭ-2019 экзамены сдадут более 80 тысяч выпускников.В это число входят выпускники текущего года, пропустившие или не завершившие экзамен в основной срок по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально, выпускники, не набравшие минимальный балл для получения аттестата по одному из двух обязательных предметов – русскому языку или математике, в также выпускники прошлых лет, желающие улучшить свой результат.Резервные дни начинаются 17 июня с экзаменов по географии и литературе​​​; 18 июня – сдача ЕГЭ по истории и физике; 20 июня – по биологии, информатике и химии; 24 июня – по базовой и профильной математике; 26 июня – по русскому языку; 27 июня – сдача устной части ЕГЭ по иностранному языку; 28 июня – по обществознанию и письменной части ЕГЭ по иностранному языку; 1 июля резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам, сообщает РИА Новости.Как и в основной период ЕГЭ, во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение, в также использоваться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников экзаменов.