Общее количество единиц атомного оружия в мире сокращается, но ядерные державы занимаются его модернизацией, поскольку не готовы в будущем отказаться от него. Об этом говорится в докладе международных экспертов.

Общее количество единиц атомного оружия в мире сокращается, но ядерные державы занимаются его модернизацией, поскольку не готовы в будущем отказаться от него. Об этом говорится в докладе международных экспертов."Несмотря на общее сокращение в 2018 году числа ядерных боеголовок, все ядерные державы продолжают модернизацию своих ядерных арсеналов", — говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.На начало 2019 года девять ядерных государств (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) обладали примерно 13 865 единицами ядерного оружия (в начале 2018 года — около 14 465).По подсчетам экспертов, общее уменьшение ядерных арсеналов (за счет договора СНВ-3) произошло в основном благодаря России и США, на которых совокупно приходится свыше 90% ядерных вооружений (у той и у другой страны чуть больше шести тысяч ядерных зарядов).Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году, если не будет его продления. В настоящее время страны-подписанты его не обсуждают. В докладе отмечается, что и у России, и у США есть дорогостоящие программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, а также ракетных и авиационных средств их доставки.Китай, Индия и Пакистан наращивают запасы ядерных вооружений. КНДР продолжает рассматривать свою ядерную программу как стержень национальной безопасности, но объявила мораторий на испытания, сообщает ТАСС.Примерное такие же выводы эксперты Стокгольмского международного института сделали и в прошлом году.В мае этого года глава военной разведки США Роберт Эшли заявил, что Россия якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания.Это обвинение уже раскритиковали в самом Вашингтоне. В частности, американская Ассоциация по контролю над вооружениями выступила с заявлением о том, что обвинения Роберта Эшли бездоказательны."Эшли... только сказал, что у России был "потенциал" для проведения очень маломощных подкритических испытаний, входящих в противоречие с договором, а этот потенциал давно есть у России, Китая и США". К тому же, по словам американских общественников, у США и России с Китаем разные представления о том, что точно запрещено этим договором.Российское внешнеполитическое ведомство посчитало заявления Эшли абсолютно беспочвенными обвинениями, бредовыми домыслами и грубой провокацией.