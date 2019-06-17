Шоумен вне себя от злости. Гоген Солнцев обнаружил, что его жена-старушка Екатерина Терешкович опустошила домашний бар.

Шоумен вне себя от злости. Гоген Солнцев обнаружил, что егожена-старушка Екатерина Терешкович опустошила домашний бар.В личном Instagram шоумен опубликовал гневный пост. ГогенСолнцев рассказал, что попал в неловкую ситуацию перед гостями. Он собиралсяугостить друзей коллекционным алкоголем, но в итоге обнаружил пустые бутылки."Опозорился перед людьми! Какого хрена ты полезла всувенирный шкаф и высосала со своими бомжами весь подарочный элитныйалкоголь??? Когда успела? Замки, что ли теперь по всей хате ставить?? Сволочь! (здесьи далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)"– негодует Гоген.Солнцев обещал, наказать возлюбленную за этот гадкийпоступок. Он собирается заставить любимую женушку возмещать убытки."Я деньги за все эти напитки с твоей пенсии заберу,гадостная тварина! Только боюсь, что пенсии твоей, месяца за 3 и то не хватит",– набросился на избранницу.Поклонники отнеслись к посту шоумена как к очередной шутке. Многиеотмечали, что пост получился уморительно смешной и может стать основой дляследующей программы Андрея Малахова. Также знающие пользователи Сети посоветовалижене в следующий раз быть умнее и заметать следы, например, наполнять опустошенныебутылки дешевым вином.