Шоумен вне себя от злости. Гоген Солнцев обнаружил, что его
жена-старушка Екатерина Терешкович опустошила домашний бар.
Шоумен вне себя от злости. Гоген Солнцев обнаружил, что его
жена-старушка Екатерина Терешкович опустошила домашний бар.
В личном Instagram шоумен опубликовал гневный пост. Гоген
Солнцев рассказал, что попал в неловкую ситуацию перед гостями. Он собирался
угостить друзей коллекционным алкоголем, но в итоге обнаружил пустые бутылки.
"Опозорился перед людьми! Какого хрена ты полезла в
сувенирный шкаф и высосала со своими бомжами весь подарочный элитный
алкоголь??? Когда успела? Замки, что ли теперь по всей хате ставить?? Сволочь! (здесь
и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)"– негодует Гоген.
Солнцев обещал, наказать возлюбленную за этот гадкий
поступок. Он собирается заставить любимую женушку возмещать убытки.
"Я деньги за все эти напитки с твоей пенсии заберу,
гадостная тварина! Только боюсь, что пенсии твоей, месяца за 3 и то не хватит",
– набросился на избранницу.
Поклонники отнеслись к посту шоумена как к очередной шутке. Многие
отмечали, что пост получился уморительно смешной и может стать основой для
следующей программы Андрея Малахова. Также знающие пользователи Сети посоветовали
жене в следующий раз быть умнее и заметать следы, например, наполнять опустошенные
бутылки дешевым вином.