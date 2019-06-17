Пресс-служба правительства Дагестана сообщила, что в Москве госпитализирован глава республики Владимир Васильев.

Пресс-служба правительства Дагестана сообщила, что в Москве с диагнозом "воспаление легких" госпитализирован глава республики Владимир Васильев.На время лечения Васильева обязанности главы Дагестана временно исполняет председатель правительства республики Артем Здунов, сообщает РИА Новости.Владимир Васильев был избран на должность главы республики парламентом Дагестана в сентябре 2018 года.