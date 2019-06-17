Корреспонденту интернет-издания Медуза Ивану Голунову, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу, в рамках которого он был задержан. Об этом сообщила организация Правозащита Открытки.

Корреспонденту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу, в рамках которого он был задержан. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на организацию "Правозащита Открытки", адвокат которой Сергей Бадамшин защищает журналиста.Ранее в воскресенье юрист рассказал, что накануне Голунова вызывали в МВД, и он дал следствию показания как свидетель по произошедшим с ним событиям.Адвокат отметил, что следственные действия проводятся в рамках того же дела, по которому Голунов проходил обвиняемым. Его сейчас ведет Главное следственное управление столичного главка полиции. Бадамшин пояснил, что дело, возбужденное в отношении Голунова, осталось, и в его рамках ведется проверка действий полиции. Затем эти материалы будут переданы в Следственный комитет.