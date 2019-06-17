Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна наслаждается
обществом нового возлюбленного. Однако над головой пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской
сгущаются тучи.
Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна наслаждается
обществом нового возлюбленного. Однако над головой пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской
сгущаются тучи.
В личном Instagram Прохор Шаляпин опубликовал провокационную
видеозапись. В кадре он и его возлюбленная Виталина Цымбалюк-Романовская обнаженные
нежатся в ванне. Знаменитости пьют шампанское и закусывают клубникой. Так, судя по всему, певец утешает избранницу после недавней драки с Элиной Мазур.
"Воскресный день в чудесной компании! Слава Богу, мы никому
ничего не должны и с юмором относимся ко всему происходящему вокруг нас! Всем
радости!!! ☀😜👋(орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал певец ниже.
Между тем в жизни пианистки все не так радужно, как она
пытается представить. В распоряжении журналистов оказалась копия заявления, в
котором бывшая подруга Элина Мазур обвиняет Виталину Цымбалюк-Романовскую в
нападении.
"В состоянии сильного алкогольного опьянения, и действуя из
хулиганских побуждений, причинила мне различные
травмы", – цитирует Мазур документ.
Якобы пианистка во время съемок ток-шоу "Новые русские
сенсации" телеканала НТВ каблуком наступила на ногу Элине, содрала кожу и вызвала
внутреннее кровотечение, что привело к образованию гематомы и отеку.
Экс-товарка также сообщила, что со всей силы ударила ее лицом
в кулак. Рука, по словам Мазур, от встречи с головой пианистки оказалась
вывихнута. Конечность распухла так сильно, что бывшая приятельница Виталины не
смогла сама поставить подпись. Засвидетельствовал показания дежурный.