Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна наслаждается обществом нового возлюбленного. Однако над головой пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской сгущаются тучи.

Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна наслаждаетсяобществом нового возлюбленного. Однако над головой пианистки Виталины Цымбалюк-Романовскойсгущаются тучи.В личном Instagram Прохор Шаляпин опубликовал провокационнуювидеозапись. В кадре он и его возлюбленная Виталина Цымбалюк-Романовская обнаженныенежатся в ванне. Знаменитости пьют шампанское и закусывают клубникой. Так, судя по всему, певец утешает избранницу после недавней драки с Элиной Мазур."Воскресный день в чудесной компании! Слава Богу, мы никомуничего не должны и с юмором относимся ко всему происходящему вокруг нас! Всемрадости!!! ☀😜👋(орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал певец ниже.Между тем в жизни пианистки все не так радужно, как онапытается представить. В распоряжении журналистов оказалась копия заявления, вкотором бывшая подруга Элина Мазур обвиняет Виталину Цымбалюк-Романовскую внападении."В состоянии сильного алкогольного опьянения, и действуя изхулиганских побуждений, причинила мне различныетравмы", – цитирует Мазур документ.Якобы пианистка во время съемок ток-шоу "Новые русскиесенсации" телеканала НТВ каблуком наступила на ногу Элине, содрала кожу и вызвалавнутреннее кровотечение, что привело к образованию гематомы и отеку.Экс-товарка также сообщила, что со всей силы ударила ее лицомв кулак. Рука, по словам Мазур, от встречи с головой пианистки оказаласьвывихнута. Конечность распухла так сильно, что бывшая приятельница Виталины несмогла сама поставить подпись. Засвидетельствовал показания дежурный.