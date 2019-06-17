Лето – время отпусков и путешествий. Собирая чемодан в поездку, мы берем камеру, чтобы запечатлеть самые яркие события, а также телефон и компьютер, чтобы оставаться на связи с близкими и коллегами по работе.

Лето – время отпусков и путешествий. Собирая чемодан в поездку, мы берем камеру, чтобы запечатлеть самые яркие события, а также телефон и компьютер, чтобы оставаться на связи с близкими и коллегами по работе.Современные смартфоны могут облегчить наши путешествия, потому что по производительности почти не уступают ноутбукам и фотокамерам, при этом практически не занимают места в багаже. Рассмотрим, как новый флагман HONOR View 20 мог бы заменить девайсы, так необходимые в период летних отпусков.Камера с разрешением 48 МПHONOR View 20 получил мощную камеру с разрешением 48 МП, которая поддерживает режим съёмки с высокой четкостью. Камера делает несколько снимков и собирает их в одно четкое изображение. HONOR View 20 отлично подходит для съемки пейзажей, уличных фотографий и ночной съемки.Чтобы показать фотографические возможности смартфона, HONOR заключил партнёрство с журналом National Geographic. По мнению фотографа издания Робби Шона, протестировавшего новую 48 МП камеру, "HONOR View 20 позволяет запечатлеть самые яркие и ценные моменты повседневной жизни, предлагая новый уровень возможностей для творческой реализации".Игровая консольФронтальная камера HONOR View 20 способна отслеживать положение объекта и захватывать движение в реальном времени. Эта камера может превратить HONOR View 20 в игровую консоль с контролем движений, позволяя играть в интерактивные 3D игры. Сегодня смартфон поддерживает игры Fancy Skiing и Fancy Darts.Помимо этого HONOR заключил партнёрское соглашение с компанией Epic Games, чтобы вывести возможности HONOR View 20 в игре Fortnite на новый уровень. В рамках этого сотрудничества обладатели смартфона во время игры в Fortnite будут иметь эксклюзивный доступ к экипировке HONOR GUARD.Стильный аксессуарНаходясь в поездке, мы берем собой самую красивую одежду, обувь и аксессуары, и смартфон не исключение. Кроме внедрения в смартфон новейших технологий, производитель позаботился и о внешнем виде HONOR View 20. HONOR создал эксклюзивную серию продуктов в сотрудничестве с легендарным итальянским модным брендом Moschino.Нанотекстурное покрытие задней поверхности смартфона образует яркий и динамичный цветовой градиент в виде буквы "V". Элегантный корпус смартфона, имеющий толщину всего 8,1 мм, сочетает в себе текстуры металла и стекла. Так что стильный HONOR View 20 будет привлекать к вам еще больше внимания в разгар летних отпусков.Помимо всего прочего в HONOR View 20 установлена мощная батарея, интеллектуальный процессор Kirin 980 и встроенная память большого объема. В официальном интернет-магазине компании сейчас проходит , и смартфон можно приобрести по выгодной цене. Смартфон HONOR View 20 доступен в четырех цветах корпуса: полночный черный, сапфировый синий, мерцающий синий и мерцающий красный.