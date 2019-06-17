Москва призывает оценивать ситуацию в Оманском заливе только на основе убедительных доказательств. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе Москва. Кремль. Путин.

Москва призывает оценивать ситуацию в Оманском заливе только на основе убедительных доказательств. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".Он отметил, что обвинения со стороны США в адрес иранских военных в нападении на два нефтяных танкера основаны лишь на голословных обвинениях."Мы же не забыли пробирки с белым порошком. Да, мы помним это. И поэтому мы научились быть сдержанными в своих оценках и по-прежнему призываем трезво оценивать ситуацию и дождаться, когда появятся убедительные данные", — сказал он.По его словам, ссылаться на то, что это какие-то секретные данные, в данном случае абсурдно."Подобные инциденты способны расшатать основы мировой экономики, и поэтому голословные обвинения здесь вряд ли можно принимать во внимание", — отметил Дмитрий Песков.Тем временем американские военные в ближайшее время обсудят возможность переброски дополнительных сил на Ближний Восток. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеканал "Си-эн-эн".По информации издания, речь идет о зенитных комплексах "Пэтриот", а также об истребителях и боевых кораблях. Ожидается, что заседание по этому вопросу пройдет в пятницу.13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и пожары. Причины до сих пор устанавливают. США возложили ответственность на Тегеран. Иранский МИД обвинения отрицает.