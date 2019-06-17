Свое мнение на счет ситуации с Алсу высказали известные в мире музыки люди. Также в администрации Башкортостан более подробно рассказали о дополнительных привилегиях.

Свое мнение на счет ситуации с Алсу высказали известные в мире музыки люди. Также в администрацииБашкортостан более подробно рассказали о дополнительных привилегиях.Певица сможет претендовать на повышенную пенсию и получать определенные льготы. Это связано с тем, что глава региона Радий Хабиров присвоил ей званиеНародной артистки Республики Башкортостан.Музыкальный критик Александр Волков предположил, что это сделано в качестве поддержки опозоренной звезды. "У телевизионщиков своя тусовка, у зрителей – своя, у олигархов – своя. Естественно, что члены одной тусовки пытаются подсластить неприятные пилюли своим людям", – поделился он."Многие исполнители являются заслуженными или народными артистами каких-то республик, хотя особо никакого вклада в культуру там не внесли", – заявил продюсер Павел Рудченко. Он утверждает, что часто такие титулы раздаютзвездам всероссийского уровня, чтобы поднять культурный вес своего региона, привлечь к нему внимание."Такие титулы – все равно что знаки, которыми отмечают предприятия в сфере услуг. Гостинице дают звездочку, а артисту – почетное звание", – добавил он.Также свое мнение высказал POP-KOPM-SHOW Евгений Бабичев. "Конкретно Алсу на музыкальном поприще особых успехов не показывает. Не за скандал же давать звание! – недоумевает критик.