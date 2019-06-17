В Рио-де-Жанейро на стадионе Маракана завершился матч Кубка Америки по футболу между сборными Парагвая и Катара. Соперники по группе В так и не смогли выявить победителя. Финальный свисток судьи зафиксировал ничейный счет – 2:2.

В Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана" завершился матч Кубка Америки по футболу между сборными Парагвая и Катара. Соперники по группе В так и не смогли выявить победителя. Финальный свисток судьи зафиксировал ничейный счет – 2:2.Парагвайские футболисты к 56-й минуте отправили в ворота команды Катара два безответных мяча. За "красно-белых" отличились Оскар Кардосо и Дерлис Гонсалес. Однако "бордовые" сумели отыграться усилиями Альмоэза Абдуллы и Буалема Хухи.В группе В после матчей первого круга лидирует сборная Колумбии, набравшая три очка. Команды Парагвая и Катара делят второе место с 1 баллом. На последнем месте в группе неожиданно для многих расположились аргентинцы.