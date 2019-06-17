Примадонна хочет быть похороненной рядом с родственником.
Алла Пугачева выбрала место для собственной могилы.
Примадонна хочет быть похороненной рядом с родственником.
Алла Пугачева выбрала место для собственной могилы.
Звезда купила участок земли на Кузьминском кладбище.
Алла Пугачева решила, что ее последнее пристанище будет находится рядом с
захоронением брата.
Для обустройства могилы Примадонна уже наняла
специалистов. Планируется возведение фамильного склепа, где может быть
использован семейный герб или даже вензель, такой же, как и на фасаде замка певицы.
К слову, Пугачева не единственная знаменитость, которая заранее
озаботилась о своем будущем захоронении. Например, звезда 90-х певец Шура тоже купил
место на кладбище и даже заказал двухдверный гроб. Оградой будущего захоронения
станет основа кованной кровати, украшенная виноградными гроздьями, между тем пока она стоит у исполнителя дома.
Иосиф Кобзон еще при жизни купил участок на Востряковском кладбище.
Когда артисту поставили страшный диагноз – рак, он тут же решил, что
будет похоронен рядом с матерью. Об этом сообщает программа "Звезды сошлись"
телеканала НТВ.
Добавим, что в апреле этого года отметила
70-летний юбилей. По этому поводу Примадонна затеяла грандиозный концерт.
Мероприятие проходило Кремлевском дворце. Во время выступления звезда показала,
что находится в прекрасной форме. произвела настоящий фурор на
зрителей, среди которых были ее младшие дети от юмориста Максима Галкина–
близнецы Лиза и Гарри.