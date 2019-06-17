Примадонна хочет быть похороненной рядом с родственником. Алла Пугачева выбрала место для собственной могилы.

Примадонна хочет быть похороненной рядом с родственником.Алла Пугачева выбрала место для собственной могилы.Звезда купила участок земли на Кузьминском кладбище.Алла Пугачева решила, что ее последнее пристанище будет находится рядом сзахоронением брата.Для обустройства могилы Примадонна уже наняласпециалистов. Планируется возведение фамильного склепа, где может бытьиспользован семейный герб или даже вензель, такой же, как и на фасаде замка певицы.К слову, Пугачева не единственная знаменитость, которая заранееозаботилась о своем будущем захоронении. Например, звезда 90-х певец Шура тоже купилместо на кладбище и даже заказал двухдверный гроб. Оградой будущего захоронениястанет основа кованной кровати, украшенная виноградными гроздьями, между тем пока она стоит у исполнителя дома.Иосиф Кобзон еще при жизни купил участок на Востряковском кладбище.Когда артисту поставили страшный диагноз – рак, он тут же решил, чтобудет похоронен рядом с матерью. Об этом сообщает программа "Звезды сошлись"телеканала НТВ.Добавим, что в апреле этого года отметила70-летний юбилей. По этому поводу Примадонна затеяла грандиозный концерт.Мероприятие проходило Кремлевском дворце. Во время выступления звезда показала,что находится в прекрасной форме. произвела настоящий фурор назрителей, среди которых были ее младшие дети от юмориста Максима Галкина–близнецы Лиза и Гарри.