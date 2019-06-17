На холме Каткарта в Крыму захоронены 23 тысячи британских солдат, павших во время Крымской войны 1853-1856 годов. Британские СМИ пришли в настоящий ужас когда увидели, во что превратилось некогда ухоженное кладбище за время нахождения полуострова в составе Украинской ССР и Украины.

На холме Каткарта в Крыму захоронены 23 тысячи британских солдат, павших во время Крымской войны 1853-1856 годов. Британские СМИ пришли в настоящий ужас когда увидели, во что превратилось некогда ухоженное кладбище за время нахождения полуострова в составе Украинской ССР и Украины.Влиятельное британское издание The Times решило напомнить своим читателям о попытке Лондона оспорить российскую принадлежность Крыма в 1853-1856 годах. В результате домой не вернулись по меньшей мере 23 тысячи солдат Великобритании. Император Александр II выделил под английское кладбище территорию на холме между Севастополем и Балаклавой, получившим название в честь генерала Джорджа Каткарта.В Российской империи всегда с почтением относились к могилам павших врагов. Не возникало проблем и в советский период истории Крыма, когда он входил в состав РСФСР. Однако всего через два года после передачи контроля над полуостровом Киева, в 1956 году, все надгробия английского кладбища были выкорчеваны. Часть территории мемориального комплекса украинские власти отдали под дачи, а надгробные памятники были превращены в садовые украшения.В 1990-е годы некий украинский мошенник воспользовался доверием тысяч потомков павших британских воинов. Он пообещал установить хороший памятник, однако в итоге ограничился поделкой весьма сомнительного качества, незамедлительно начавшей разрушаться.В 2003 году, после напряженных переговоров между британским посольством в Киеве и украинским правительством удалось добиться того, чтобы рядом со старым английским кладбищем был установлен новый обелиск. Туда же перенесли надгробный камень генерала Джорджа Каткарта. Впрочем, этот мемориал повторил судьбу своего предшественника – без ухода он быстро зарос сорняками и начал разрушаться. Не дают ему окончательно пропасть только жители ближайшего села.