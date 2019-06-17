Певица неоднозначно высказалась по поводу конфликта с
коллегой по цеху. Светлана Лобода отметила, что люди, порой, ведет себя
странно.
Певица неоднозначно высказалась по поводу конфликта с
коллегой по цеху. Светлана Лобода отметила, что люди, порой, ведет себя
странно.
В личном Instagram знаменитость отвечала на вопросы
подписчиков. Речь зашла о недавнем скандале, который, по слухам, случился
между вокалисткой и Сергеем Лазаревым.
Светлана Лобода посоветовала любопытным интернет-обывателям
выслушать вторую сторону конфликта. Знаменитость намекнула, что ее оппонент
ведет себя странно.
"Что у меня стряслось Лазаревым? Ой, а пусть он расскажет.
Люди такие странные и порой так странно себя ведут", – сообщила Светлана.
Поклонников ответ явно не удовлетворил, и они продолжили
заваливать Лободу вопросами. Однако Светлана не стала вдаваться в
подробности.
Напомним, ходят слухи, что после премии МУЗ-ТВ, которая
прошла 7 июня, в Сергей Лазарев в пух и прах разругался со .
Якобы певец позволил себе нецензурно выругаться в адрес исполнительницы.
Причины таких нападок со стороны Сергея неизвестны. Но
коллеги артистов предположили, чем вызвано такое недовольство. Лазарев не смог
выступить в финале церемонии со своим конкурсным номером по техническим
причинам. Зато исполнила аж шесть песен.