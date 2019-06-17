Певица неоднозначно высказалась по поводу конфликта с коллегой по цеху. Светлана Лобода отметила, что люди, порой, ведет себя странно.

Певица неоднозначно высказалась по поводу конфликта сколлегой по цеху. Светлана Лобода отметила, что люди, порой, ведет себястранно.В личном Instagram знаменитость отвечала на вопросыподписчиков. Речь зашла о недавнем скандале, который, по слухам, случилсямежду вокалисткой и Сергеем Лазаревым.Светлана Лобода посоветовала любопытным интернет-обывателямвыслушать вторую сторону конфликта. Знаменитость намекнула, что ее оппонентведет себя странно."Что у меня стряслось Лазаревым? Ой, а пусть он расскажет.Люди такие странные и порой так странно себя ведут", – сообщила Светлана.Поклонников ответ явно не удовлетворил, и они продолжилизаваливать Лободу вопросами. Однако Светлана не стала вдаваться вподробности.Напомним, ходят слухи, что после премии МУЗ-ТВ, котораяпрошла 7 июня, в Сергей Лазарев в пух и прах разругался со .Якобы певец позволил себе нецензурно выругаться в адрес исполнительницы.Причины таких нападок со стороны Сергея неизвестны. Ноколлеги артистов предположили, чем вызвано такое недовольство. Лазарев не смогвыступить в финале церемонии со своим конкурсным номером по техническимпричинам. Зато исполнила аж шесть песен.