В своем Instagram герцог и герцогиня Сассекские выложили новое фото. Подписчики пришли в восторг от увиденного.

В своем Instagram герцог и герцогиня Сассекские выложили новое фото. Подписчики пришли в восторг от увиденного.На снимке крохотный малыш Арчи с папой. Он цепко схватился за палец отца своей маленькой ручкой.Кадр посвящен всемирному празднику"День отца".По традиции, он отмечается ежегодно в третье воскресенье июня."C Днем отца! И желаем особого первого Дня отца герцогу Сассекскому", – подписали фотографию любящие родители.Многие отметили поразительное сходство новорожденного сына и его папы. "Выглядит так же, как Гарри", – написала поклонница.Фанаты умилялись снимку малыша. У них он вызывал неподдельную радость. "Это слишком мило для каких-либо слов!", "О, мои звезды, он прекрасен", "Малыш Арчи такой милый пирожок!", – растрогались поданные королевской четы.Некоторые не упустили момента, чтобы съязвить. Их не остановило даже то, что весь мир отмечает добрый праздник."Так что насчет конфиденциальности? Передумали?", – иронично поинтересовался критик.Отметим, это первое фото, где так хорошо видно лицо мальчика крупным планом. Ранее родители заявили, что не хотят публиковать подобные снимки.Напомним, Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Спустя менее, чем полгода после свадьбы, стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские готовятся стать родителями.