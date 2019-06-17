Принц Гарри отчитал свою супругу на празднике, посвященном дню рождения британской королевы Елизаветы II. Что именно произошло между Меган Маркл и ее мужем, рассказал специалист чтения по губам.

Принц Гарриотчитал свою супругу на празднике, посвященном дню рождения британской королевыЕлизаветы II. Что именно произошло между Меган Маркл и ее мужем, рассказал специалист чтения погубам.Герцогу Сассекскомупришлось дать несколько указаний жене, чтобы она следовала этикету. В Сети появиласьвидеозапись, которая показывает, как члены королевской семьи общаются междусобой.В какой-то момент принц Гарри отворачивается от Меган Маркл, чтобы поговорить с кем-то слева от него. Но напряжение нарастает, когда герцогиняСассекская оборачивается, чтобы подключитьсяк диалогу. При этом Меган Маркл стоит спиной к СМИ и поклонникам, передает Express.co.uk.Когда принц Гарриувидел такое поведение жены, то решил ее повоспитывать. Он жестко отчитал МеганМаркл на людях, дав супруге два коротких строгих приказа. Его слова расшифровалспециалист чтения по губам.Сначала герцогСассекский попросил Меган Маркл повернуться лицом к гостям. Но это не помогло –его супруга продолжила смотреть на Гарри. Тогда он сказал: "Смотри!". Лишь тогдаМеган Маркл прислушалась к мужу и повернулась.Стало известно и то, чторебенок принца Гарри и будет крещен в часовне Святого Георгия в Виндзоре, где и егоотец. Церемония пройдет в июле.Напомним, Принц Гаррии поженились в мае 2018 года. Менее, чем через полгода послесвадьбы выяснилось, что герцог и герцогиня Сассекские готовятся статьродителями.