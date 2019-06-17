В
семье актрисы и Павла Прилучного появился новый жилец. Агата Муцениеце
призналась, что дети
сломали ее волю.
В
семье актрисы и Павла Прилучного появился новый жилец. Агата Муцениеце
призналась, что дети
сломали ее волю.
Артистка
рассказала, что они купили детям щенка. Белоснежного шпица назвали Кефир. Агата
Муцениеце рассказала, что ее дети – Тимофей и Мия давно просили купить им еще
одного четвероногого друга.
Прибавление
в семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного произошло на днях. "Дети на самом деле очень долго
меня упрашивали, и в итоге они сломали мою волю", – цитирует актрису . Отметим, что помимо
маленького шпица в доме знаменитых супругов живет еще стаффордширский
терьер по кличе Валли, а также кот породы скоттиш-фолд – Салливан.
Отметим, Павел Прилучный пытается уговорить Агату на еще одного
ребенка пополнение в семье. Однако Агата Муцениеце пока к этому не готова. По словам
артистки, сейчас она наслаждается моментом – ведь дети подросли и их не нужно
часами таскать на руках.
"С ними уже
весело, можно куда-то поехать без нянь и мам на море, и дети не напрягают, с
ними прикольно. И сейчас разбавить все это памперсами я не готова", – ранее призналась . При этом она не
исключает, что после небольшого перерыва все-таки исполнит мечту мужа.
Напомним, чтои Павел Прилучный познакомились более десяти лет назад.
Актеры снимались вместе в сериале "Закрытая школа". В январе 2013
года у супругов родился сын Тимофей, в марте 2016-го на свет появилась дочь Мия.