В семье актрисы и Павла Прилучного появился новый жилец. Агата Муцениеце призналась, что дети сломали ее волю.

семье актрисы и Павла Прилучного появился новый жилец. Агата Муцениецепризналась, что детисломали ее волю.Артисткарассказала, что они купили детям щенка. Белоснежного шпица назвали Кефир. АгатаМуцениеце рассказала, что ее дети – Тимофей и Мия давно просили купить им ещеодного четвероногого друга.Прибавлениев семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного произошло на днях. "Дети на самом деле очень долгоменя упрашивали, и в итоге они сломали мою волю", – цитирует актрису . Отметим, что помимомаленького шпица в доме знаменитых супругов живет еще стаффордширскийтерьер по кличе Валли, а также кот породы скоттиш-фолд – Салливан.Отметим, Павел Прилучный пытается уговорить Агату на еще одногоребенка пополнение в семье. Однако Агата Муцениеце пока к этому не готова. По словамартистки, сейчас она наслаждается моментом – ведь дети подросли и их не нужночасами таскать на руках."С ними ужевесело, можно куда-то поехать без нянь и мам на море, и дети не напрягают, сними прикольно. И сейчас разбавить все это памперсами я не готова", – ранее призналась . При этом она неисключает, что после небольшого перерыва все-таки исполнит мечту мужа.Напомним, чтои Павел Прилучный познакомились более десяти лет назад.Актеры снимались вместе в сериале "Закрытая школа". В январе 2013года у супругов родился сын Тимофей, в марте 2016-го на свет появилась дочь Мия.