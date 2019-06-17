Продавец-кассир магазина, расположенного на Базовой улице, осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему подростку...

Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Внуково г. Москвы выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.Сотрудники полиции установили, что 58-летняя продавец-кассир магазина, расположенного на Базовой улице, осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему подростку.Полицейские в ходе дальнейшей проверки выяснили, что работница магазина ранее уже неоднократно привлекалась к административной ответственности, в том числе по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Дознанием ОМВД России по району Внуково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93