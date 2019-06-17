Чиновники из ряда регионов России – Татарстана, Приморского края, Липецкой, Ивановской и Нижегородской областей – нашли оригинальный способ быстро сократить число бедных граждан. Они предложили Министерству труда просто скорректировать критерии, по которым определяется, является человек нуждающимся или нет.

Чиновники из ряда регионов России – Татарстана, Приморского края, Липецкой, Ивановской и Нижегородской областей – нашли оригинальный способ быстро сократить число бедных граждан. Они предложили Министерству труда просто скорректировать критерии, по которым определяется, является человек нуждающимся или нет.Региональный власти предложили скорректировать критерии бедности, чтобы перестать платить пособия тем, кто может без них обойтись. Сэкономленные таким образом средства планируется направить тем, кто в них действительно нуждается.В качестве примера приводится ситуация в Ивановской области. Местные чиновники выделили группу "ленивых бедных". Они, имея дополнительное имущество, не умеют или же не хотят им воспользоваться для того, чтобы самостоятельно повысить собственное благосостояние. Например, не сдают в аренду земельный участок, которым сами не пользуются.В Министерстве труда инициативу региональный властей оценили. "Органы государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах своих полномочий при решении вопросов социальной поддержки отдельных категорий граждан вправе устанавливать законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации критерии нуждаемости", – цитирует сообщение ведомства. Иными словами, у регионов уже есть полномочия корректировать критерии граждан, нуждающихся в материальной поддержке, чтобы проводить эту работу эффективнее.Отмечается, что сокращение выплат пособия по бедности касается мнимых нуждающихся – тех, кто имеет неофициальный доход и лишь фиктивно попадает под необходимые для получения помощи критерии. Вычеркивание их из списка поможет более эффективно оказывать помощь тем, кому она действительно нужна.