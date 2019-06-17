52-летняя Наталья Штурм выложила в своем Instagram новый пост. Подписчики, не тая, высказали свое презрение.

52-летняя Наталья Штурм выложила в своем Instagram новый пост. Подписчики, не тая, высказали свое презрение.Певица постоянно шокирует своими чрезмерно откровенными нарядами. И этот раз не исключение. Она выложила серию фотографий из примерочной в новом платье. Оно черного цвета с белыми буквами, длинное и все бы ничего, если бы не лямки, едва прикрывающие наливную грудь исполнительницы."Мне этот наряд прям зашел. Грамотно сел", – подписала кадр звезда.Многие моментально среагировали на такое вызывающе амплуа. "Это смотрится безвкусно и дешево. В любом возрасте можно выглядеть сексуально. Но в 20 – это бикини, а в 45 – стильный костюм", "Как же вульгарно смотрится! Фуу", "Больная и озабоченная женщина!", – вдоль и поперек критиковали активные пользователи сети.Кто-то попытался высказать свое недовольство более мягко, переведя все в шутку."Так еще одну Волочкову я не вынесу! Отписываюсь", – заявила подписчица.Нашли и те, кто встали на защиту Штрурма. "Не довольны только злые и завидующие девки, а парни в восторге!", – заступился за знаменитость неизвестный".