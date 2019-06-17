Яна Рудковкая удивила поклонников своим неожиданным решением. Хотя сказать, что идея принадлежала ей, сложно.

Яна Рудковкая удивила поклонников своим неожиданным решением. Хотя сказать, что идея принадлежала ей, сложно.Продюсер завела еще одну страницу в социальных сетях. На этот раз это оказался Telegram-канал. Там она собирается высказываться о событиях, происходящих в мире.Она утверждает, что давно собиралась завести еще одну виртуальную площадку для громких, а иногда и скандальных, заявлений. На данный момент на него подписали уже две с половиной тысячи активных пользователей. При этом Instagram она, конечно, не бросит. Там за ее жизнью следят больше двух миллионов человек.Изначально на эту идею ее натолкнула ее подруга Ксения Собчак. Она даже придумала продюсеру прозвище, которое Яна использовала в качестве никнейма."Между прочим "Голубем мира" меня назвала Ксения Анатольевна, не знаю к добру ли", – иронично отметила наставница Билана.Напомним, незадолго до Рудковской свой Telegram-канал открыла и сама Собчак. Называется он "Кровавая барыня". Там ее читает почти сорок пять тысяч пользователей. Очевидно, у публики он пользуется большой популярностью.