Дмитрий Губерниев выложил новый пост в своем Instagram. Он посвятил его в память о случившейся накануне трагедии.
Дмитрий Губерниев выложил новый пост в своем Instagram. Он посвятил его в память о случившейся накануне трагедии.
Комментатор выставил фотографию светловолосого мальчика. Им оказался 17-летний Артемий Хасанкаев. Накануне его нашли мертвым.
"Талантливый биатлонист! Умер на сборе в Крыму! Соболезную родным и близким!", – подписал снимок Дмитрий.
Также свою скорбь выразил олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев. Господи, совсем же молодой!Соболезную родным и близким", – расстроился спортсмен.
Подписчики тоже один за другим присоединялись к словам Губерниева. "Очень жаль, мальчик совсем, бедные родители. До слез", – искренне посочувствовала фанатка.
"Очень страшно когда уходят молодые", – печально заметила активная пользователь сети.
Отметим, его тело обнаружили утром утром 16 июня в одной из расщелин. Как сообщает , в настоящее время по данному факту проводится расследование.
Напомним, это случилось в районе поселка Рыбачье городского округа Алушта. Рано утром в субботу, 15 июня, группа спортсменов из Мурманска отправилась на пробежку. Однако
Артемий на базу не вернулся.