Дмитрий Губерниев выложил новый пост в своем Instagram. Он посвятил его в память о случившейся накануне трагедии.

Дмитрий Губерниев выложил новый пост в своем Instagram. Он посвятил его в память о случившейся накануне трагедии.Комментатор выставил фотографию светловолосого мальчика. Им оказался 17-летний Артемий Хасанкаев. Накануне его нашли мертвым."Талантливый биатлонист! Умер на сборе в Крыму! Соболезную родным и близким!", – подписал снимок Дмитрий.Также свою скорбь выразил олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев. Господи, совсем же молодой!Соболезную родным и близким", – расстроился спортсмен.Подписчики тоже один за другим присоединялись к словам Губерниева. "Очень жаль, мальчик совсем, бедные родители. До слез", – искренне посочувствовала фанатка."Очень страшно когда уходят молодые", – печально заметила активная пользователь сети.Отметим, его тело обнаружили утром утром 16 июня в одной из расщелин. Как сообщает , в настоящее время по данному факту проводится расследование.Напомним, это случилось в районе поселка Рыбачье городского округа Алушта. Рано утром в субботу, 15 июня, группа спортсменов из Мурманска отправилась на пробежку. ОднакоАртемий на базу не вернулся.