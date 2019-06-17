Бывший президент Грузии, продолжающий свои попытки построить политическую карьеру на Украине, Михаил Саакашвили предложил переместить украинскую администрацию из Киева за пределы города. Эксперты отметили, что политик просто повторил мысль, которая не единожды озвучивалась до него.

Бывший президент Грузии, продолжающий свои попытки построить политическую карьеру на Украине, Михаил Саакашвили предложил переместить украинскую администрацию из Киева за пределы города. Эксперты отметили, что политик просто повторил мысль, которая не единожды озвучивалась до него.С тем, что администрации президента необходимо съезжать из бывшего здания ЦК компартии УССР, в котором она располагается еще со времен обретения Украиной независимости, никто не спорит. "Я и Кравчуку и Кучме говорил, что оттуда надо "линять", – признался бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.Политолог подчеркнул, что ни один из президентов, которые обустраивались в этом здании, хорошо не заканчивал. "Кравчук досрочно сдал полномочия. Кучму чуть в тюрьму не посадили. Ющенко заболел, еле выкарабкался и тоже слетел. Янукович бежал из страны, с кровью и всеми делами. С Порошенко тоже неизвестно что, когда его арестуют. Вполне возможно, что с Зеленским тоже что-нибудь случится", – напомнил Олег Соскин.Он добавил, что Владимир Зеленский сразу заявлял, что собирается перевезти свою команду в другое место. Однако обстоятельства заставили его задержаться. "Он там уже так долго сидит: говорил же, сразу уедет", – посетовал эксперт.Поэтому, добавил он, в словах о необходимости переезда администрации президента нет абсолютно ничего нового. "Саакашвили просто пытается быть нужным, полезным. Он неудачник. Его страна его выкинула, он такой международный бомж", – цитирует Олега Соскина.По его мнению, Владимир Зеленский вернул на Украину одиозного политика только потому, что ему нужен "еще один громоотвод". "Это нужно воспринимать как то, что человек, который уже не имеет никакого авторитета, никаких позиций в обществе, артикулирует, ретранслирует то, что до него уже много раз было сказано", – подчеркнул политолог. Таким образом, говорит банальные вещи и откровенные глупости в надежде привлечь внимание людей.