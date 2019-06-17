Нона Гришаева выложила на своей странице в Instagram новое фото. Фанаты тут же оценили ее внешний вид.

Нона Гришаева выложила на своей странице в Instagram новое фото. Фанаты тут же оценили ее внешний вид.На снимке актриса стоит в изумрудном ассиметричном платье и босоножках золотистого цвета на квадратном каблуке. Компанию ей составил ее молодой супруг. На нем легкая белая рубашка и темно-синие джинсы."С утра, в вечернем", – подписала пост Гришаева.Семейный кадр сделан в Сочи. Там в воскресенье 16 июня завершился российский фестиваль "Кинотавр".Поклонники наперебой писали теплые слова в адрес пары. "Яркие, позитивные, влюблённые, солнечные! Любимые!", "Счастья на долгие годы!", "Такие классные! Мужу борода очень идет", – отмечали активные пользователи сети.Фанаты решили выделить Нонну отдельно. Как сообщает , Они начали активно заваливать ее комплиментами. "Такая шикарная женщина обязательно должна быть утром в вечернем платье с достойным мужчиной! Другого не дано!", "Всегда такая прелесть!", – расхваливали обожатели."Невероятная! Обожаю!", – призналась в своих чувствах подписчица.Напомним, это уже второй брак Нонны Гришаевой. Ее супруг – Александр Нестеров – младше ее на 12 лет. Ее муж является ее директором, поэтому он принимает активное участие в ее работе.