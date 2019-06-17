Со дня смерти Юлии Началовой прошло три месяца. Невероятно, по поклонники почему-то верят, что на ее могиле происходят чудеса. И устремляются туда за исцелением и помощью.

Со дня смерти Юлии Началовой прошло три месяца. Невероятно, по поклонники почему-то верят, что на ее могиле происходят чудеса. И устремляются туда за исцелением и помощью.На могиле Началовой всегда многолюдно. Люди заряжают тут воду и крем, берут по горсте земли, чтобы добавлять в чай или суп, передавая из уст в уста, что-де она помогают от диабета, подагры, сепсиса. Научно это никак не обосновано и больше похоже на массовый психоз, но, как говорится в Евангелии от Матфея, "по вере вашей да будет вам".Сотрудники Троекуровского кладбища, где покоится Началова, рассказали корреспонденту "Дни.Ру" и о вовсе необъяснимом явлении. По их словам, несколько дней назад на могиле Юли появился мужчина в инвалидном кресле, который положил к кресту певицы цветы, расплакался, долго молился, а потом вдруг встал и пошел, отбросив коляску.Впрочем, представители Русской Православной Церкви с недовольством относятся к подобным мистическим байкам. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе попросил не создавать на ровном месте информационные поводы, касающиеся смерти Началовой: "Церковь призывает молиться об усопших, а не делать хайп на их смерти".Помощница певицы Анна Исаева тоже высказалась о "святости" и экстрасенсорных способностях артистки. "Юля была таким же человеком, как и все мы. Охранять и сохранять память о ней – не только дело семьи, но и всех тех, кто приходит положить букет".Впрочем, получившим на могиле помощь, утешение и исцеление хочется верить в особую силу умершего кумира. Поэтому они не оставляют надежды увидеть в центре родного для Началовой Воронежа храм в ее честь, а в Москве – памятник и названную в честь выдающейся артистки улицу.